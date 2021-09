Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse annonce du Barça sur l'avenir de Koeman !

Publié le 17 septembre 2021 à 10h00 par A.M.

Alors que le licenciement de Ronald Koeman coûterait environ 10M€ au FC Barcelone, Eduard Romeu, vice-président économique du club blaugrana, assure toutefois que ce n'est pas une question d'argent.

L'avenir de Ronald Koeman semble clairement s'inscrire en pointillés sur le banc du FC Barcelone. Et pour cause, en plus de sa relation tendue avec Joan Laporta, le technicien néerlandais a vécu une très lourde défaite pour son entrée en lice en Ligue des Champions contre le Bayern Munich (0-3). Cependant, selon les échos de la presse espagnole, Ronald Koeman pourrait conserver son poste, notamment grâce au coût que représenterait son licenciement, à savoir 10M€. Une somme difficile à assumer pour les finances actuelles du Barça.

«La vraie réponse est que ce n'est pas une question d'argent»