Mercato - Barcelone : Laporta prêt à un gros sacrifice pour le départ de Koeman !

Publié le 17 septembre 2021 à 1h00 par B.C.

Alors que Ronald Koeman se retrouve déjà sur un siège éjectable, Joan Laporta aurait fixé un ultimatum à son entraîneur, qui ne devrait pas être sauvé par la situation financière du FC Barcelone.

C’est déjà la crise au FC Barcelone ! Humilié au Camp Nou par le Bayern Munich (0-3), le club culé n’écarte pas la possibilité de réaliser de gros changements pour tenter d’arranger la situation, et Ronald Koeman se retrouve en première ligne. D’après la presse espagnole, le Néerlandais est déjà menacé, et certaines personnes en interne militerait pour son départ immédiat. Cependant, Koeman devrait encore avoir le temps d’inverser la tendance, mais l’entraîneur du Barça n’a plus le droit à l’erreur.

Laporta prêt à payer 10M€ pour licencier Koeman