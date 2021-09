Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le ton est donné pour Ronald Koeman !

Publié le 16 septembre 2021 à 18h10 par Th.B.

N’ayant pas apprécié l’attitude des joueurs de Ronald Koeman face au Bayern Munich, le FC Barcelone lui laisserait le bénéfice du doute avec la rencontre face à Grenade qui aurait les allures d’une finale pour son avenir sur le banc du Barça.

Ronald Koeman semble se trouver dos au mur depuis la défaite cuisante du FC Barcelone au Camp Nou mardi soir lors de la réception du Bayern Munich en Ligue des champions (3-0). En plus d’avoir été surclassé au tableau d’affichage, le Barça l’a également été dans le jeu en montrant un manque de réalisme criant avec un bilan de cinq tentatives pour zéro tir cadré. Dans la foulée de cette débâcle, Joan Laporta s’est entretenu avec son vice-président et son directeur du football afin d’analyser la situation sans pour autant prendre de décision hâtive concernant l’avenir de Ronald Koeman.

Une finale face à Grenade pour Koeman ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ronald Koeman pouvait postuler pour une prolongation dans l’esprit de Joan Laporta jusqu’à récemment. Néanmoins, la donne aurait changé dans l’esprit du président du FC Barcelone désormais et ladite prolongation de contrat paraît de moins en moins plausible. Lundi prochain, le FC Barcelone se frottera à Grenade en Liga et cette rencontre sonnerait déjà comme une finale pour l’avenir de Koeman qui devrait mettre deux ingrédients selon le média pour espérer continuer : du jeu et des choix forts et alléchants aux yeux de sa direction. Contre Cadix et Levante, l’entraîneur du FC Barcelone pourrait avoir un laps de temps plus important pour regagner les faveurs du président Laporta. Actuellement, Koeman avancerait avec une épée de Damoclès.