Mercato - Barcelone : Le torchon brûle entre Koeman et Laporta !

Publié le 16 septembre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone traverse une mini crise sportive après son revers contre le Bayern Munich, Joan Laporta commencerait à perdre patience avec Ronald Koeman.

Annoncé comme étant assis sur un siège éjectable cet été, Ronald Koeman est finalement resté au FC Barcelone cette saison. Et le moins que l’on puisse dire est que cette deuxième année sur le banc du club catalan ne débute pas de la meilleure manière. En effet, après une passe d’arme médiatique avec son président Joan Laporta, l’entraîneur néerlandais n’a rien pu faire pour empêcher son équipe de s’incliner 3-0 à domicile contre le Bayern Munich pour son entrée en lice en Ligue des champions.

Joan Laporta ne supporterait plus Ronald Koeman