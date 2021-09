Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ imminent pour Koeman ? La réponse !

Publié le 16 septembre 2021 à 21h00 par T.M.

Ce jeudi, à l’occasion d’une réunion de la direction du FC Barcelone, l’avenir de Ronald Koeman aurait été au coeur des débats. Quel sort attend dont le Néerlandais ?

La situation est vraiment critique au FC Barcelone. Alors que la crise financière a plombé les plans de Joan Laporta cet été, voilà que l’aspect sportif suscite de nombreuses polémiques. Et suite à la débâcle contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, c’est l’avenir de Ronald Koeman qui est au coeur des débats. Et en interne, les discussions seraient intenses concernant le sort du Néerlandais. Selon les dernières informations de TV3 , la direction du Barça se serait réunie ce jeudi et certains membres auraient réclamé le départ immédiat de Ronald Koeman.

Laporta est fixé !