Mercato - Barcelone : Le Barça envoie un énorme message à Koeman !

Publié le 17 septembre 2021 à 9h30 par A.M.

Alors que l'avenir de Ronald Koeman semble clairement s'inscrire en pointillés du côté du FC Barcelone, Eduard Romeu, vice-président économique du club blaugrana, apporte son soutien au technicien néerlandais.

La situation de Ronald Koeman au FC Barcelone semble se compliquer. En effet, alors que sa relation avec Joan Laporta s'est dégradée, la situation sportive du Barça est loin d'être idéale. Et pour cause, le club blaugrana a subi un humiliation pour son entrée en lice en Ligue des Champions contre le Bayern Munich sur la pelouse du Nou Camp (0-3). Depuis, l'avenir du technicien néerlandais est régulièrement remis en cause. Cependant, avant la rencontre, Joan Laporta se montrait rassurant. « Un danger en cas de défaite ? Non », confiait le président du Barça. Et Eduard Romeu, vice-président économique du club blaugrana , confirme les propos de Laporta.

«L'engagement est total tout comme le soutien que nous lui apportons»