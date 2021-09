Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta était prêt à prendre une terrible décision pour garder Messi !

Publié le 17 septembre 2021 à 7h00 par T.M.

N’ayant pas les moyens nécessaires de conserver Lionel Messi au FC Barcelone, Joan Laporta a dû se résoudre à la laisser partir cet été. Néanmoins, le patron blaugrana aurait été prêt à tout pour empêcher cela.

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Lionel Messi a finalement pris fin cet été. Après avoir passé 21 ans en Catalogne, l’Argentin a fait ses valises pour rejoindre le PSG. Toutefois, cela n’était absolument pas prévu. En effet, le sextuple Ballon d’Or était tombé d’accord avec Joan Laporta pour prolonger et signer un nouveau contrat. Problème, en raison des règlements de la Liga et de la crise financière, le Barça n’avait pas les moyens de faire signer Messi. Un problème que les Blaugrana auraient tout fait pour résoudre.

La vente d’Ansu Fati était proche !