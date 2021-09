Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça discute pour Ousmane Dembélé !

Publié le 17 septembre 2021 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 17 septembre 2021 à 9h02

L’Attaquant français du FC Barcelone, Ousmane Dembele, est revenu à l'entrainement après avoir été longtemps blessé. Et le président Joan Laporta réfléchirait à le faire prolonger.

Ousmane Dembélé a repris l'entrainement à Barcelone ! L’international français n’a pas encore joué de match, mais pourrait reprendre petit à petit. Blessé à l’Euro après une blessure au genou, l’attaquant du Barça a été forfait pendant une durée de trois mois. Après avoir assisté à la défaite du club catalan face au Bayern Munich en Ligue des Champions (0-3) le club catalan a publié sur les réseaux sociaux des images de l'attaquant français balle aux pieds. Son objectif serait de jouer pour le prochain match du Barça en Liga. En attendant, le président Joan Laporta a également d'autres plans avec Dembélé...

Des contacts entre la direction et Dembele