Mercato - Barcelone : Une issue bientôt trouvée pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 14 septembre 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone ambitionne de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, le dossier devrait encore durer un petit moment.

Quatre ans après son arrivée, Ousmane Dembélé voit une nouvelle fois son avenir s’écrire en pointillés au sein du FC Barcelone. Seulement voilà, cette fois, ce n’est pas la question d’une vente qui est avancée, mais bien celle d’une prolongation. Il faut dire que son bail actuel expirera le 30 juin 2022 et que le Barça n’a naturellement pas l’intention de le perdre librement et gratuitement. En ce sens, des discussions auraient été ouvertes entre l’entourage d’Ousmane Dembélé et le FC Barcelone récemment, mais rien n’indique qu’elles aboutiront prochainement.

Il y a des discussions pour une prolongation, mais…