Mercato - Real Madrid : Higuain revient sur le transfert de Karim Benzema !

Publié le 17 septembre 2021 à 10h30 par La rédaction mis à jour le 17 septembre 2021 à 10h34

L’ancien attaquant du Real Madrid, Gonzalo Higuain, est revenu sur le recrutement de Karim Benzema à la Maison Blanche en 2009.

Karim Benzema entame sa treizième saison au Real Madrid, avec une quarante de matchs en tant que titulaire. Des statistiques impressionnantes pour un attaquant étranger. L’International français a marqué au moins 20 buts, toute compétitions confondues, lors de ses trois dernières saisons. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema a notamment fait gagner une Liga (2020) au Real Madrid. Avant l’arrivée de l’ancien attaquant de L’OL, Gonzalo Higuain était le titulaire de la Maison Blanche , et a commenté l’arrivée de Karim Benzema à l'été 2009 pour 35M€.

« C'est un formidable 9 »