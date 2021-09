Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera lâche ses vérités sur l’arrivée de Messi !

Publié le 17 septembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi a rejoint le PSG cet été, Ander Herrera a admis qu’il a mis du temps à croire à sa venue malgré des discussions en interne.

C’est sans doute l’un des plus gros coups de l’histoire du mercato que le PSG a réalisé cet été en s’attachant les services de Leo Messi. Tandis que le FC Barcelone n’était pas en mesure de le prolonger, le club de la capitale a surgi après l’annonce de son départ et lui a fait signer un contrat de deux ans assorti d’une option pour une année supplémentaire. De ce fait, le PSG a maintenant la chance de pouvoir compter sur les services d’un trio offensif composé de Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

« Jusqu'à ce que je le voie avec un autre maillot, je n'y croyais pas »