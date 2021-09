Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ander Herrera fait une énorme révélation sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 17 septembre 2021 à 8h15 par H.G.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé a fait l’objet d’un feuilleton en cette fin de mercato estival, Ander Herrera admet qu’il était persuadé depuis le début que le Français resterait... de l'aveu même du joueur !

À moins d’un an du terme de son contrat au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé désirait rejoindre le Real Madrid cet été. Le club madrilène a effectué son possible pour le recruter en formulant jusqu’à trois offres, dont une dernière dont le montant atteignait 200 M€ selon certains échos parus dans la presse. Seulement voilà, le feuilleton s’est soldé par un statu quo, le PSG n’ayant jamais vraiment ouvert la porte à un départ de Kylian Mbappé. Et de son côté, Ander Herrera admet ne clairement pas être surpris par ce dénouement dans la mesure où l'attaquant de 22 ans lui a lui-même dit qu'il n'allait pas partir à deux semaines de la fin de cette fenêtre estivale des transferts.

« Je lui ai demandé deux semaines avant la fin du mercato et il a dit "Je suis là" »