Mercato - PSG : Nouvelles révélations sur l'arrivée de Leo Messi !

Publié le 17 septembre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi est arrivé au PSG il y a maintenant un peu plus d’un mois, de nouvelles révélations sur les coulisses de sa venue ont été dévoilées.

Le Paris Saint-Germain a sans aucun doute frappé l’un des plus grands coups de l’histoire du mercato cet été en s’attachant les services de Lionel Messi. Rappelons le contexte : le FC Barcelone a longtemps essayé de le prolonger, mais il a finalement du se résoudre à le laisser partir dans la mesure où sa masse salariale colossale l’empêchait tout simplement d’enregistrer le renouvellement de son bail. Ainsi, après l’annonce de son départ, le PSG s’est activé pour le recruter et lui a fait signer un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle. Lionel Messi porte désormais le numéro 30 dans la capitale et permet donc au club parisien d’avoir la chance de bénéficier d’un magnifique trio en attaque sur le papier, avec La Pulga , Neymar et Kylian Mbappé.

Le PSG pensait à Lionel Messi de longue date