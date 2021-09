Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris se mobilise pour la prolongation de Mbappé !

Publié le 17 septembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Kylian Mbappé est dans sa dernière année de contrat au Paris Saint-Germain, Leonardo et Ander Herrera veulent toujours croire à l’hypothèse d’une prolongation.

Désireux de rejoindre le Real Madrid cet été à moins d’un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. En effet, en dépit de trois offres de la part du club madrilène, dont une dernière chiffrée à 200 M€ selon certaines sources, l’écurie parisienne a fait le choix de fermer la porte à un départ de son attaquant de 22 ans malgré sa situation contractuelle. Ainsi, le Champion du monde 2018, actuellement blessé au gros orteil du pied gauche et incertain pour le match contre l’OL ce dimanche, se dirige droit vers un départ libre en fin de saison. C’est justement le scénario sur lequel mise le Real Madrid, qui espère pouvoir faire signer un contrat à Kylian Mbappé en janvier en vue de l’été prochain.

« La saison peut affecter le le fait que Kylian Mbappé reste ou non »