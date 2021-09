Foot - PSG

PSG : Ander Herrera déclare sa flamme à Lionel Messi !

Publié le 17 septembre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que Lionel Messi est arrivé au PSG il y a un peu plus d’un mois, Ander Herrera ne cache pas être déjà sous le charme de son illustre coéquipier.

Le PSG a sans doute réalisé le coup le plus retentissant sur le marché des transferts de cet été en s’attachant les services de Lionel Messi. Arrivé libre après la fin de son aventure au FC Barcelone, le natif de Rosario a ainsi paraphé un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle et a déjà pris part à deux rencontres avec le club de la capitale. Et le moins que l’on puisse dire est que le sextuple lauréat du Ballon d’Or séduit déjà ses coéquipiers au PSG, à l’image d’Ander Herrera, le milieu espagnol s’étant montré dithyrambique à son sujet.

« C'est un leader par l’exemple »