PSG : Navas, Donnarumma… Qui doit être le numéro 1 au PSG ?

Publié le 17 septembre 2021 à 8h00 par La rédaction

Ce mercredi, la rencontre entre le PSG et Bruges a un peu plus relancé le débat sur le numéro 1 dans les buts parisiens. Qui de Keylor Navas ou Gianluigi Donnarumma doit alors occuper ce poste ?

Alors qu’on pensait que les problèmes de gardien du PSG étaient résolus avec l’arrivée de Keylor Navas, cela n’est plus le cas depuis cet été. En effet, aujourd’hui, Mauricio Pochettino est confronté à un véritable casse-tête. La raison ? Gianluigi Donnarumma. Meilleur joueur du dernier Euro qu’il a d’ailleurs remporté avec l’Italie, l’ancien du Milan AC a posé ses valises au PSG. Une opportunité saisie par Leonardo, qui n’a pas hésité à faire venir librement Donnarumma. Mais désormais, il faut prendre une décision pour le poste de gardien numéro 1, ce qui n’est pas une mince affaire.

Aucune décision ferme à prévoir ?