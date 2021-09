Foot - PSG

PSG - Malaise : Emery, Tuchel... L'énorme coup de gueule de Riolo pour défendre Pochettino !

Publié le 17 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques depuis le match nul concédé face à Bruges (1-1), Daniel Riolo estime que le problème est plus profond.

Très attendu pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG a déçu en concédant le nul face à Bruges (1-1). L'équipe parisienne a semblé déséquilibrée derrière son trio Messi-Mbappé-Neymar. Par conséquent, Mauricio Pochettino est sous le feu des critiques. Cependant, comme le rappelle Daniel Riolo, les problèmes étaient les mêmes avec Unai Emery et Thomas Tuchel.

«Au bout d'un moment, on ne peut plus tomber sur l'entraîneur au PSG»