Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Pochettino reçoit un énorme conseil !

Publié le 16 septembre 2021 à 23h10 par A.M.

Alors que la première du trio Mbappé-Messi-Neymar ne s'est pas révélée très concluante, Antonio Conte glisse un conseil à Mauricio Pochettino.

Mercredi soir, tous les regards étaient tournés vers Bruges. Et pour cause, le PSG lançait sa campagne européenne avec le statut de grand favori, notamment grâce à son trio offensif qui était d'ailleurs aligné pour la première fois. En effet, dès le coup d'envoi de la rencontre, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar étaient présents dans le onze de départ de Mauricio Pochettino. Mais cela n'a pas suffi pour venir à bout du club belge (1-1). Le PSG a affiché un net déséquilibre derrière ses trois attaquants et selon Antonio Conte, c'est sur ce point précis que le technicien argentin va devoir travailler.

«Pour l'entraîneur, le mot clé est l'équilibre»