PSG - Malaise : Le trio Mbappé-Neymar-Messi divise déjà…

Publié le 16 septembre 2021 à 11h30 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino a pu aligner Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi pour la première fois depuis l’arrivée de l’Argentin le mois dernier, le trio d’attaque du PSG n’a pas fait d’étincelles et interrogé déjà outre-Manche…

Pour la première de Lionel Messi avec le PSG fin août sur la pelouse du Stade de Reims, l’Argentin était entré en jeu à la place de Neymar et n’avait donc pu combiner qu’avec Kylian Mbappé. Il aura fallu attendre que la trêve internationale arrive à son terme et que la Ligue des champions reprenne ses droits afin de voir le fameux trio d’attaque du PSG composé de Mbappé, de Neymar et de la recrue estivale phare Messi. Mercredi soir, sur la pelouse de Bruges, le Paris Saint-Germain a rapidement ouvert le score grâce à une passe décisive de Mbappé pour Ander Herrera à la 15ème minute de jeu avant que les Belges ne reviennent au score quelques minutes plus tard. Et jusqu’à la sortie sur blessure de Kylian Mbappé à la 50ème minute de jeu, les trois stars offensives qui composent la MNM n’ont pas vraiment su se trouver et faire les étincelles espérées. De quoi laisser un goût amer de leur première ensemble aux fans et surtout aux observateurs dans l’hexagone et à l’étranger. C’est en effet le cas de certains consultants en Angleterre qui n’ont pas manqué l’occasion de s’attarder sur la grande première des trois attaquants du PSG.

« Les trois ensemble, ça affaiblit l’équipe »

Et force est de constater que la prestation de Kylian Mbappé, de Lionel Messi et de Neymar n’a pas fait vibrer beaucoup d'observateurs dont Michael Owen. Le Ballon d’or 2001 n’a pas mâché ses mots sur le plateau de BT Sport mercredi soir, média pour lequel il est consultant. Et dans des propos rapportés par The Daily Mirror , Owen a fait passer le message suivant. « On a beau les adorer, cette équipe du PSG avec ces attaquants, ce sont tous des joueurs phénoménaux à part entière ». a d’abord reconnu l’ancien buteur de Liverpool et du Real Madrid avant d’entrer dans le vif du sujet. « Mais les trois ensemble, ça affaiblit l’équipe et je ne comprends pas vraiment pourquoi ils font partie des favoris pour cette compétition (ndlr la Ligue des champions). Je pense que les équipes anglaises sont très, très supérieures ». Bien que la MNM n’a eu qu’un laps de temps relativement court ensemble sur une pelouse, Michael Owen en a déjà tiré un constat très clair.

