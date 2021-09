Foot - PSG

PSG - Malaise : L’annonce de Pochettino après la blessure de Mbappé…

Publié le 16 septembre 2021 à 8h45 par Th.B.

Plutôt discret mercredi soir à Bruges à l’image de ses deux compères d’attaque à savoir Neymar et Lionel Messi, Kylian Mbappé a dû quitter ses coéquipiers prématurément. En effet, touché à une cheville, l’attaquant du PSG a été contraint de sortir quelques minutes après la mi-temps. Mauricio Pochettino a donné de ses nouvelles.

Quelques minutes après la pause, les supporters parisiens ayant fait le déplacement au Stade Jan Breydel ont retenu leur souffle mercredi soir à Bruges. Alors que le PSG était toujours tenu en échec par l’outsider et les locaux belges (1-1), Kylian Mbappé restait au sol avant d’être contraint de laisser sa place en raison d’une douleur à une cheville. Avec le début de saison réalisé par le champion du monde, le staff technique de Mauricio Pochettino, la direction du PSG ainsi que ses fans sont tous dans le même état d’esprit en ce lendemain de soirée européenne : est-ce sérieux pour Kylian Mbappé ? Pour l’heure, le flou continue de régner.

« Il s’est tordu une cheville »