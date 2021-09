Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce terrible constat sur la situation de Sergio Ramos...

Publié le 16 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Sergio Ramos n'a toujours pas disputé la moindre minute soues les couleurs du PSG, Jérôme Rothen ne cache pas son inquiétude.

« Je ne suis pas inquiet, il ne sera pas là pour le premier match de Ligue des champions mais il va nous aider rapidement ». Ces derniers jours, Mauricio Pochettino affichait son optimisme pour Sergio Ramos. Et pourtant, le défenseur espagnol, arrivé libre cet été en provenance du Real Madrid, n'a toujours pas disputé la moindre minute avec le PSG. Contacté par le10sport.com , Jérôme Rothen affiche clairement son inquiétude pour l'international espagnol.

«Avoir un Ramos à 60%, je ne vois pas l'intérêt»