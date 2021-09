Foot - PSG

PSG - Malaise : Le verdict va enfin tomber pour Navas et Donnarumma…

Publié le 15 septembre 2021 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG va défier le FC Bruges ce mercredi soir en Ligue des Champions, une interrogation persiste sur le onze de départ de Mauricio Pochettino : le gardien. Et le profil désigné ce soir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma devrait enfin définir une hiérarchie claire entre les deux…

Si le PSG a réalisé un mercato estival relativement ambitieux avec les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Lionel Messi ou encore Nuno Mendes, l’un de ces renforts de l’été est encore dans le flou quant à son statut dans la capitale : Gianluigi Donnarumma. Arrivé libre du Milan AC et sacré meilleur joueur de l’Euro qu’il a remporté avec l’Italie, le gardien était titulaire dans les buts du PSG pour la première fois face à Clermont (4-0), mais sa présence s’expliquait principalement du fait que Keylor Navas rentrait à peine de sélection. Depuis le début de la saison, c’est l’ex-joueur du Real Madrid qui avait débuté l’intégralité des rencontres au détriment de Donnarumma, qui avait néanmoins commencé la saison plus tardivement avec ses vacances allongées. En clair, le staff du PSG n’a pas encore officiellement tranché sur la hiérarchie entre Navas et Donnarumma…

Bruges va apporter une réponse

Mais maintenant que les deux joueurs sont en pleine possession de leurs moyens, la vraie concurrence va pouvoir débuter en interne au PSG, à commencer par ce premier match de Ligue des Champions ce mercredi soir à Bruges. Qui de Navas ou Donnarumma débutera cette rencontre ? Mauricio Pochettino a, une fois de plus, entretenu le mystère en conférence de presse : « Pour les gardiens, on décidera match après match. On est heureux d’avoir de la concurrence à ce poste. Cela bénéficie à tout le club. Les joueurs savent qu’en signant au PSG, il y a de la concurrence », a confié mardi l’entraîneur argentin du PSG, qui laisse donc clairement entende dans son discours qu’aucune hiérarchie claire n’a été instaurée entre Navas et Donnarumma. Un premier choix important va pourtant devoir être fait pour la rencontre de ce soir, et elle pourrait déjà annoncer la couleur pour le reste de la saison au PSG.

Donnarumma serein, Navas tendu ?