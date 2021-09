Foot - PSG

PSG - Clash : Leonardo répond aux attaques de Javier Tebas !

Publié le 14 septembre 2021 à 22h10 par A.D.

Ces derniers jours, Javier Tebas a multiplié les tacles à l'encontre du PSG, pointant du doigt son financement. Interrogé ce mardi soir sur les propos du président de la Liga, Leonardo n'a pas manqué de lui répondre.

Alors que le PSG dispose de moyens colossaux pour réaliser son recrutement, Javier Tebas n'a pas hésité à le tacler. Ces derniers jours, le président de la Liga a enchainé les sorties pour dénoncer les sommes folles dépensées par le club président par Nasser Al-Khelaïfi sous l'ère QSI. « Ce qui s'est passé avec le PSG est intolérable, comme avec City et d'autres équipes. Je le répète, c'est intolérable, c'est du dopage. Au cours des trois dernières années, le PSG a reçu des injections de fonds pour un montant de 800 millions. Et ses revenus commerciaux sont supérieurs de 20 % à ceux des géants européens tels que le Barça, Madrid ou United. C'est impossible, c'est hors du marché. Si cela ne s'arrête pas, le football finira par être dominé par 20 cheikhs dans 20 clubs différents » , a pesté Javier Tebas lors d'un entretien accordé à Sport.es dernièrement.

«C'est plus pour faire parler de lui et de la Liga qu'autre chose»