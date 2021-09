Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba reçoit un appel du pied... à Manchester United !

Publié le 18 septembre 2021 à 13h45 par La rédaction

Annoncé au PSG l’été dernier, Paul Pogba restera finalement une année de plus à Manchester United. Interrogé sur son coéquipier, Raphaël Varane a rappelé son importance dans l’effectif mancunien.

Même si Raphaël Varane a posé ses valises à Manchester cet été pour rejoindre son coéquipier en sélection et ami Paul Pogba, l’avenir de ce dernier n’a cessé de faire parler. A un an de la fin de son contrat, l’international français a souvent été annoncé au PSG. Un transfert qui a perdu en crédibilité dès l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale française. Mais le PSG ne compte pas lâcher l’affaire et pourrait retenter sa chance dès le prochain mercato. Une chose est sure, Raphaël Varane voudrait lui le voir rester chez les Red Devils .

Varane interpelle Pogba