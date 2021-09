Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 110M€ sur l'arrivée de Lionel Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 18 septembre 2021 à 8h17

Cet été, le PSG a réussi un énorme coup en s'attachant les services de Lionel Messi dont le contrat au FC Barcelone n'avait pas pu être prolongé. Et pour le convaincre, le club de la capitale lui propose une rémunération astucieuse.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a finalement quitté son club de toujours pour s'engager avec le PSG. « Nous avons hérité d'une situation catastrophique et en voici les conséquences », confiait à ce sujet le vice-président économique du club catalan, Eduard Romeu. Autrement dit, d'un point de vue économique, le Barça ne pouvait plus se permettre de payer l'imposant salaire de Lionel Messi qui était pourtant disposé à diviser son salaire par 2 afin de poursuivre l'aventure en Catalogne. Et le PSG est donc arrivé en lui offrant ce qu'il demandait.

Messi va toucher 110M€ s'il reste 3 ans