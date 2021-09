Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Real Madrid, tout a changé pour l’opération Mbappé…

Publié le 18 septembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que le dossier Kylian Mbappé fasse beaucoup parler en Espagne, le Real Madrid aurait pris la décision de rester au second plan pour l’attaquant du PSG. Explications.

Depuis la clôture du mercato estival qui a vu le Real Madrid être tenu en échec dans la course à la signature de Kylian Mbappé pour un transfert sec, le club merengue continuerait de discuter de la venue de l’attaquant du PSG à l’issue de son contrat, soit l’été prochain. Cependant, comme Leonardo l’a fait savoir à Canal+ en milieu de semaine, il ne faut pas s’attendre à ce que le directeur sportif du PSG et l’ensemble des décideurs parisiens baissent les bras dans leur quête de la signature de Kylian Mbappé d’un nouveau contrat. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait le 27 août qu’une offre colossale pourrait lui être proposée à la demande de l’Émir du Qatar au niveau financier.

Le Real Madrid va se mettre en retrait !