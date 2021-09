Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération Mbappé est lancée à Paris !

Publié le 18 septembre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé est finalement resté au PSG, le club de la capitale va désormais s’activer pour le convaincre de prolonger. Et visiblement, le vestiaire de Mauricio Pochettino devrait également se mêler de ce dossier.

Tout au long de l’été, chacun se demandait si Kylian Mbappé allait rester au PSG ou s’il allait rejoindre le Real Madrid. Finalement, le club de la capitale n’a jamais cédé face à Florentino Pérez et a donc fini par conserver son joyau. Pour autant, le feuilleton Mbappé est loin d’être terminé. En effet, le Français est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourrait donc possiblement partir libre à la fin de la saison. Un scénario catastrophe que le PSG va tenter d’éviter.

« Nous allons essayer de le convaincre de rester »