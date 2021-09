Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi... Haaland va prendre une décision radicale !

Publié le 17 septembre 2021 à 15h15 par A.M.

Régulièrement annoncé sur le départ, Erling Braut Haaland privilégiera l'aspect sportif pour le choix de son futur club. Le Real Madrid et le PSG sont prévenus.

L'été prochain, Erling Braut Haaland sera très probablement le joueur le plus suivi sur le marché des transferts. Et pour cause, de nombreux clubs européens sont à l'affût dans ce dossier à l'image du Real Madrid et du PSG, probablement les deux formations les plus actives pour recruter l'international norvégien qui affole les compteurs avec le Borussia Dortmund. Mais il va falloir convaincre Erling Haaland qui semble très ambitieux et qui a les idées claires concernant son avenir.

Haaland privilégie l'aspect sportif