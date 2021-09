Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland aurait une préférence claire pour son avenir !

Publié le 17 septembre 2021 à 13h15 par A.M.

Annoncé sur le départ du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland semble avoir une préférence pour le Real Madrid alors que le PSG est également dans le coup.

L'été prochain, Erling Braut Haaland devrait être le grand animateur du mercato. Et pour cause, l'attaquant norvégien affiche des statistiques totalement folles avec le Borussia Dortmund et de nombreux clubs sont déjà à l'affût pour le recruter. Le Real Madrid rêve de l'attirer afin de l'aligner aux côtés de Kylian Mbappé qui pourrait débarquer libre, mais le PSG pourrait également en faire sa grande priorité pour remplacer l'attaquant français. Et ce n'est pas tout puisque les deux clubs de Manchester seraient également à l'affût.

Pour le moment, Haaland préfère le Real