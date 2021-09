Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme sortie de Delort sur l'intérêt de Longoria !

Publié le 18 septembre 2021 à 3h30 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, Andy Delort a justifié son choix de rejoindre l'OGC Nice plutôt que le club phocéen.

Cet été, l'OM s'est massivement renforcé, mais a toutefois connu un échec. En effet, Pablo Longoria voulait recruter un attaquant afin d'épauler Arkadiusz Milik et remplacer Dario Benedetto prêté à Elche. En vain puisque le président de l'OM n'a pas réussi à trouver la perle rare. Pourtant, le nom d'Andy Delort a longtemps circulé sur la Canebière. Mais l'international algérien a finalement opté pour l'OGC Nice. Un choix qu'il a tenu à justifier.

La mise au point de Delort