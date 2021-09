Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme révélation de Konrad de la Fuente sur son transfert !

Publié le 17 septembre 2021 à 14h00 par A.M.

Cet été, l'OM n'a pas hésité à débourser 3,5M€ afin de s'attacher les services de Konrad de la Fuente, en manque de temps de jeu au Barça. Et l'international américain révèle qu'il aurait pu rejoindre un autre club.

C'est probablement l'un des plus jolis coups de l'été de Pablo Longoria. Parmi les 12 recrues estivales de l'OM, Konrad de la Fuente est l'une des révélations du début de saison en Ligue 1. En effet, l'ailier américain impressionne par sa vitesse et sa capacité à éliminer les adversaires. Recruté pour 3,5M€ en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente souhaitait quitter le club blaugrana afin d'obtenir du temps de jeu et choisi l'OM alors que d'autres clubs s'étaient positionnés.

De la Fuente avait d'autres offres