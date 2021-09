Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta et Messi ont tout fait pour éviter la catastrophe…

Publié le 18 septembre 2021 à 5h00 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone et Lionel Messi ont été obligés de se séparer. Un scénario que chacun a tenté d’éviter. En vain…

Après avoir passé 21 ans au FC Barcelone, Lionel Messi a dû faire ses valises. Ce n’était pourtant pas le plan de carrière de l’Argentin. S’imaginant prolonger avec le club catalan et y terminer sa carrière, La Pulga s’est toutefois envolée pour le PSG. Bien que d’accord avec Joan Laporta pour parapher un nouveau contrat, Messi n’a pas pu le faire pour des raisons économiques. De quoi provoquer un véritable tremblement de terre à Barcelone.

Un départ qui aurait pu être évité ?