Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Gonzalo Higuain sur l’avenir de Messi !

Publié le 17 septembre 2021 à 11h15 par La rédaction

Le PSG sera-t-il l’ultime club de Lionel Messi ? Rien n’est moins sûr alors que la MLS continue de lui faire des appels du pied. Gonzalo Higuain, attaquant de l’Inter Miami, a évoqué l’avenir de l’ancien barcelonais.

Lionel Messi s’est engagé avec le PSG cet été pour 2 saisons + une autre en option. Alors que le monde du football pensait qu’il finirait sa carrière européenne au FC Barcelone, l’Argentin n’a pas pu prolonger son contrat en Catalogne pour des raisons économiques. Mais le vice-champion de France sera-t-il le dernier club de La Pulga ?

« Le club le veut, voyons voir »