Mercato - PSG : C’est confirmé, un club étranger veut recruter Lionel Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien partenaire de Lionel Messi en sélection argentine, Gonzalo Higuain explique que son club de l’Inter Miami envisage bel et bien de recruter la nouvelle star du PSG.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juin dernier, Lionel Messi n’a finalement pas pu prolonger en raison des sérieux soucis financiers du club catalan, et l’attaquant argentin a rejoint le PSG. Un renfort de tout premier choix pour le club de la capitale, qui a frappé un grand coup sur le marché des transferts avec Messi. Mais cela n’empêche pas que La Pulga soit toujours très courtisée…

L’Inter Miami veut Messi