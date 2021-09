Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a redoublé de créativité pour recruter Lionel Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il s’est attaché les services de Lionel Messi cet été, le PSG semble avoir redoublé d’inventivité pour le recruter en toute légalité.

L’un des plus grands coups de l’histoire du mercato a été effectué par le Paris Saint-Germain cet été. En effet, le club de la capitale est parvenu à s’attacher les services de Lionel Messi après que le FC Barcelone ait annoncé qu’il n’était pas en mesure de prolonger son contrat en raison de ses problèmes financiers. Ainsi, le PSG a fait signer au natif de Rosario un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle. Selon L’Equipe , cela permettra à Leo Messi de percevoir 110 M€ sur trois ans entre son salaire annuel de 30 M€/an net et ses deux primes de fidélité de 10 M€ pour ses deuxième et troisième années dans la capitale française.

Prime à la signature déguisée et cryptomonnaie au programme