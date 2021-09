Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le contrat de Neymar !

Publié le 18 septembre 2021 à 9h10 par A.M.

Alors que Neymar a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, avec une saison en option quasi-automatique, le salaire du Brésilien diminuerait tous les ans.

Arrivé au PSG en 2017 pour 222M€, Neymar va probablement y évoluer encore plusieurs années. Et pour cause, alors que son contrat s'achevait en juin 2022, le Brésilien a finalement prolongé en avril dernier jusqu'en 2025, avec à la clé une saison supplémentaire en option quasi-automatique. Par conséquent, Neymar devrait encore porter le numéro 10 du PSG pendant encore quatre ou cinq saisons. Et compte tenu de la situation économique, mais également de son niveau qui risque de décliner avec l'âge.

Le salaire de Neymar est dégressif