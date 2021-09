Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Le Qatar paye le prix fort pour son trio magique !

Publié le 18 septembre 2021 à 11h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a la chance de pouvoir d’avoir un trio offensif de rêve avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, cela lui coute évidemment une belle somme.

Le Paris Saint-Germain a frappé un grand coup cet été en s’attachant les services de Lionel Messi au terme de son contrat au FC Barcelone. En effet, le club parisien a maintenant la chance de pouvoir bénéficier des services d’une attaquas de feu, composée de l’Argentin, Neymar et Kylian Mbappé. De quoi lui permettre de rêver plus grand, aussi bien sportivement que d’un point de vue marketing, ce trio étant une fenêtre parfaite pour vendre l’image du PSG à l’international. Et si les trois hommes rapportent naturellement bien plus que ce qu’ils ne coutent au club, cela n’empêche pas le fait que les pensionnaire du Parc des Princes vont dépenser une sacré somme cette année pour ces trois hommes.

Payer le prix fort pour toucher le jackpot, tel est le principe du PSG