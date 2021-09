Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur le recrutement estival de Leonardo !

Publié le 18 septembre 2021 à 10h10 par H.G.

Alors que le PSG s’est concentré sur le recrutement de joueurs libres cet été, le club de la capitale semble avoir trouvé une combine pour que cela ne lui coûte rien.

La dernière fenêtre estivale des transferts a été marquée par le recrutement de joueurs libre du côté du PSG. En effet, mis à part Achraf Hakimi et Nuno Mendes, ce dernier étant arrivé en provenance du Sporting dans le cadre d’un prêt payant à 7 M€ assorti d’une option d’achat fixée à 40 M€, toutes les autres recrues sont arrivées dans le cadre de transferts libres. Cela vaut donc pour Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum. Et si l’on a coutume de dire qu’une arrivée libre n’est jamais gratuite, prime à la signature oblige, le PSG semble avoir trouvé la parade.

Aucune prime à la signature pour les recrues estivales du PSG