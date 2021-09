Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta sur le point de boucler un nouveau dossier chaud ?

Publié le 18 septembre 2021 à 7h30 par A.C.

Pur produit du centre de formation du FC Barcelone, Sergi Roberto pourrait poursuivre sa carrière en Catalogne.

La mission prolongation est lancée. Après avoir grandement allégé la masse salariale avec le départ d’Antoine Griezmann et celui un peu contraint de Lionel Messi cet été, Joan Laporta souhaite poursuivre son travail. Les jeunes Ansu Fati et Pedri devraient être les premiers à signer un nouveau contrat avec le Barça, puisqu’ils sont considérés des pièces centrales du projet du club. Devrait ensuite venir Ronald Araujo, qui avec Ronald Koeman s’est clairement fait une place en défense centrale aux côtés de Gerard Piqué. Mais les plus vieux pourraient également se voir proposer un nouveau contrat.

Sergi Roberto jusqu’en 2024

Cela devrait être le cas de Sergi Roberto, qui a fait ses grands débuts en équipe première en 2010. D’après les informations de Nicolo Schira, il devrait signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024, alors que les négociations se poursuivraient doucement mais surement entre les deux parties depuis le mois de juillet dernier. C’est un signal fort envoyé par le Barça, alors que Sergi Roberto a été très critiqué depuis le début de la saison, étant même copieusement sifflé par ses propres supporters lors de la déroute face au Bayern Munich (3-0), en Ligue des Champions.