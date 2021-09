Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prochain club de Lionel Messi se précise déjà !

Publié le 17 septembre 2021 à 17h30 par A.C.

Lionel Messi est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2023, avec une année supplémentaire en option, mais son avenir commence déjà à faire parler.

L’impensable est arrivé cet été. Après y avoir passé toute une vie, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone un peu à contre cœur. Son contrat s’étant terminé le 30 juin, le club catalan était dans l’incapacité de lui en offrir un nouveau à la hauteur de ses attentes, notamment à cause du salary cap instauré par la Liga. C’est là qu’est arrivé le Paris Saint-Germain. Véritable fantasme des propriétaires qataris, Lionel Messi a posé ses valises dans la capitale et forme aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé un trio de rêve. On a d’ailleurs déjà pu le voir sous les couleurs du PSG, puisqu’il a disputé un match en Ligue 1 contre Reims (0-2) et plus récemment contre le FC Bruges (1-1), en Ligue des Champions. Pourtant, alors que les supporters parisiens commencent à peine à profiter du talent de Messi, son avenir fait déjà parler...

« Messi à Miami ? Le club le veut, voyons voir »

Il y a en effet un autre club qui rêve de Lionel Messi. Lors d’un récent entretien accordé à ESPN , Gonzalo Higuain a relancé les spéculations autour d’une possible arrivée de son compatriote à l’Inter Miami. « Ne me créez pas d'ennuis... Je ne sais rien de Leo à Miami » a déclaré l’ancien attaquant de la Juventus et du Real Madrid. « Il me reste un an de contrat et Leo je pense qu'il a signé pour 2 ou 3 ans à Paris, je ne pense pas que nous coïnciderions. Le club le veut, voyons voir ». Il est effectivement impensable de voir Messi quitter le Paris Saint-Germain dans un avenir proche, surtout avec le temps que le Qatar a dû attendre avant de recruter une légende de sa trempe. Pourtant, la piste Inter Miami n’est pas si folle pour un joueur qui aura 36 ans à la fin de sa deuxième année de contrat avec le PSG.

Miami, Messi y pense depuis longtemps