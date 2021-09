Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman peut souffler !

Publié le 18 septembre 2021 à 5h30 par T.M.

Suite à la défaite du FC Barcelone contre le Bayern Munich, Ronald Koeman se retrouve dans une position bien délicate. Toutefois, dans l’immédiat, le Néerlandais n’aurait rien à craindre.

Il y a quelques semaines, Joan Laporta décidait de confirmer Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone. Après réflexion et alors que les rumeurs étaient nombreuses concernant un possible départ, le Néerlandais est donc resté sur le banc blaugrana. Mais cela pourrait ne plus durer très longtemps. En effet, cela tangue déjà au Barça, notamment suite à la défaite contre le Bayern Munich (0-3). Et les critiques sont notamment dirigées vers Koeman, qui voit à nouveau son avenir être remis en question.

Koeman est toujours là !