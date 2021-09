Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C’est très chaud pour cette priorité de Laporta !

Publié le 17 septembre 2021 à 23h30 par A.C.

Le président Joan Laporta serait tout proche de boucler l’un des dossiers chauds du moment, au FC Barcelone.

Lionel Messi parti, le FC Barcelone souhaite revenir aux sources et axer son projet sur les jeunes joueurs à fort potentiel. Ainsi, Joan Laporta a rapidement posé les bases d’une prolongation d’Ansu Fati, qui a d’ailleurs hérité du numéro 10 de Messi cette saison. Il n’est toutefois pas le seul jeune joueur que la direction souhaite prolonger, puisque Ronald Araujo s’est également installé dans le onze de départ de Ronald Koeman et son contrat se termine en juin 2023. La véritable obsession de Laporta est toutefois l’avenir de Pedri, qui a littéralement explosé sous les couleurs du Barça et est devenu en quelques mois un titulaire indiscutable de l’équipe d’Espagne.

Un contrat de cinq ans et une clause à 400/500M€ pour Pedri

Cette prolongation ne devrait pas poser d’énormes problèmes à Joan Laporta. D’après les informations de Nicolo Schira, un accord de principe aurait été trouvé entre Pedri et le FC Barcelone, qui devraient donc continuer ensemble. Le prodige espagnol devrait ainsi signer un contrat de cinq ans, avec une belle augmentation salariale à la clé. Schira précise surtout que les dirigeants du Barça souhaiteraient fixer une clause de départ particulièrement importante dans le contrat de Pedri, qui pourrait aller de 400 à 500M€.