Mercato - Barcelone : Joan Laporta est dos au mur avec Ronald Koeman !

Publié le 17 septembre 2021 à 15h30 par H.G.

Alors que Ronald Koeman concentre beaucoup de critiques ces derniers temps, tout indique que l’actuel entraîneur du FC Barcelone n’est pas menacé à court terme.

Arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a un peu plus d’un an, Ronald Koeman ne connait pas un passage simple au sein du club catalan, et ce d’autant plus depuis l’élection de Joan Laporta en mars dernier. Et pour cause, le président du club catalan a longtemps songé à se séparer de lui en fin de saison dernière. Finalement, faute de lui avoir trouvé un successeur, le Néerlandais est resté en place. Mais tout ne se passe pas pour le mieux en ce début de deuxième et dernière année contractuelle au Barça pour lui. En effet, après une passe d’arme médiatique avec Joan Laporta, Ronald Koeman est vivement pointé du doigt depuis depuis la lourde défaite à domicile contre le Bayern Munich en Ligue des champions (3-0). Plus que le score, c’est le visage affiché par le FC Barcelone qui interpelle, le club catalan ayant tout simplement été dépassé lors de cette rencontre.

Jordi Cruyff a décliné le banc du FC Barcelone