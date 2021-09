Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta s’est fixé une immense priorité !

Publié le 14 septembre 2021 à 23h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger plusieurs de ses joueurs, l’un d’eux serait vu comme une priorité absolue.

Après avoir perdu Leo Messi en raison de sa masse salariale qui l’empêchait tout simplement de boucler sa prolongation de contrat, le FC Barcelone est maintenant au travail pour prolonger certains de ses autres joueurs. C’est notamment le cas de joueurs comme Ansu Fati, Ousmane Dembélé ou encore Pedri. Et visiblement, c’est bien le troisième cité qui est considéré comme LA priorité absolue à l’heure actuelle, lui qui a été l’auteur d’excellentes performances dès sa première saison en 2020/2021 au sein du club catalan.

Le Barça veut absolument prolonger Pedri