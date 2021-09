Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse bataille en coulisse pour la succession de Koeman ?

Publié le 17 septembre 2021 à 17h00 par A.M.

Alors que l'avenir de Ronald Koeman semble s'inscrire en pointillés sur le banc du FC Barcelone, en interne, les avis divergent concernant sa succession.

Après un été plus qu'agité qui a vu Lionel Messi quitter le club, le FC Barcelone traverse un début de saison mitigé ponctué notamment d'une lourde défaite contre le Bayern Munich (0-3) pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Par conséquent, la situation de Ronald Koeman est plus que jamais incertaine. Alors que son contrat s'achève en juin prochain, le technicien néerlandais pourrait bien être démis de ses fonctions avant la fin de son bail. Mais encore faut-il trouver un nouvel entraîneur.

Au Barça, personne n'est d'accord pour le futur entraîneur