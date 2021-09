Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrue estivale dévoile les dessous de son arrivée !

Publié le 18 septembre 2021 à 10h30 par A.D.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Eric Garcia s'est engagé librement et gratuitement en faveur du FC Barcelone. Alors qu'il aurait pu rejoindre le Barça plus tôt, le défenseur espagnol a lâché toutes ses vérités sur sa signature.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Eric Garcia a quitté Manchester City et a rejoint le FC Barcelone librement et gratuitement. Déterminé à s'offrir les services du défenseur espagnol, le club catalan aurait tenté de le recruter avant qu'il ne soit libre. Toutefois, le Barça n'aurait pas réussi à trouver un accord avec la direction des Citizens . Alors qu'il appartient désormais au FC Barcelone, Eric Garcia s'est livré sur sa signature dans l'écurie blaugrana.

«Je n'ai jamais hésité»