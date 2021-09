Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette innovation à 1M€ dans le contrat de Messi !

Publié le 18 septembre 2021 à 9h45 par H.G.

Alors que des détails du contrat de Leo Messi ont été révélés ce samedi, on sait désormais à combien se chiffre la partie de son salaire rémunérée en cryptomonnaie.

Arrivé cet été au PSG après la fin de son aventure au FC Barcelone, Lionel Messi a paraphé un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle au sein du club de la capitale. Comme l’annonce L’Equipe ce samedi, cela lui permet donc de percevoir 110 M€ sur trois ans, entre son salaire annuel de 30 M€ net et ses primes de fidélité chiffrées à 10 M€ pour ses deuxième et troisième année. Un salaire annuel élevé, mais qui revient exactement à ce qu’il aurait perçu s’il était resté au FC Barcelone, l’Argentin ayant trouvé un accord pour passer son salaire de 60 M€/an à 30 M€/an.

1 M€/an en cryptomonnaie pour Lionel Messi