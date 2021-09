Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a joué un grand rôle dans l’intégration de cette recrue !

Publié le 18 septembre 2021 à 6h30 par Th.B.

Arrivé cet été en provenance du FC Barcelone, Konrad de la Fuente s’est rapidement adapté à l’OM et au style Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille va dans le sens de la philosophie de l’Américain.

Depuis la signature de son ancien contrat professionnel au FC Barcelone en 2019, Konrad de la Fuente avait dû se contenter de quelques minutes et apparitions sous la tunique blaugrana. Cet été, tout a changé avec son transfert à l’OM où il s’est rapidement montré aux sulfureux supporters marseillais qui semblent déjà l’avoir adopté. L’international américain qui évolue sur les ailes à un poste offensif semble même être déjà conquis par le management de Jorge Sampaoli, son entraîneur à l’OM.

« Ça s'est très bien passé pour moi »