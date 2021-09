Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria s'enflamme pour ses débuts à Marseille !

Publié le 17 septembre 2021 à 16h10 par A.M.

Auteur de débuts très remarqués sous les couleurs de l'OM, Konrad de la Fuente s'est prononcé sur son intégration et ne cache pas sa joie d'évoluer à Marseille.

Cet été, l'Olympique de Marseille a décidé de lâcher 3,5M€ afin de recruter Konrad de la Fuente. Un choix qui a pu paraître surprenant compte tenu du fait que l'international américain n'avait jamais disputé la moindre minute en professionnel avec le FC Barcelone. Mais les doutes ont rapidement été dissipés par les débuts du jeune ailier formé au Barça à l'OM. D'ailleurs, Konrad de la Fuente affiche sa satisfaction d'évoluer sous les couleurs marseillaises, et notamment grâce au travail de Jorge Sampaoli.

«Je suis vraiment heureux»