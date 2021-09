Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avantage décisif pour Paris avec Pogba ?

Publié le 18 septembre 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors que l’on annonce que Paul Pogba envisage de prolonger à MU ou rêve du Real Madrid, un élément apparaît largement en faveur du PSG. Analyse.

Selon les informations du journalistes Duncan Castles, présent sur le plateau du Transfer Window Podcast , l’affaire serait encore loin d’être pliée pour la prolongation de Paul Pogba à Manchester United. Selon le journaliste, Pogba a certes ouvert la porte à un nouveau bail, lui qui est pour l’instant libre en juin prochain, mais il souhaiterait une nouvelle revalorisation salariale alors qu’il est l’un des mieux payés à MU, le Français arguant du recrutement de CR7 à un certain niveau de salaire.

La question contractuelle

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles indiquent que même si le dialogue est renoué entre Pogba et Manchester United pour un nouveau bail, on est encore très loin d’un accord. De même, elles tendent à indiquer que l’aspect financier sera important dans le choix du joueur. Un élément qui sera fatalement à l’avantage du PSG, devant les éventuels concurrents que sont MU et le Real Madrid.